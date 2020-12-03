نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الدوري الإنجليزي تنقذ الأندية المتضررة من كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ونظيرتها في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الخميس على إنقاذ الأندية بقيمة 250 مليون جنيه استرليني، لإنهاء أشهر من عدم اليقين لدى أندية الدرجات الدنيا التي تكافح ماليا خلال الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت رابطة الدوري الإنكليزي أن أندية الدرجتين الثالثة والرابعة ستحصل على منح بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (67 مليون دولار) بواقع 30 مليون جنيه للثالثة و20 مليون جنيه للرابعة.

فيما التزمت رابطة الدرجة الممتازة بتأمين قرض بقيمة 200 مليون جنيه لأندية الدرجة الثانية.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات بين الرابطتين اللتين تعرضتا للانتقاد لفشلهما في التوصل إلى اتفاق.

وكانت الحكومة دعت باستمرار رابطة الـ"بريمرليج" إلى مساعد رابطة الدوري الإنكليزي.

وقال رئيس رابطة الدوري ريك باري "كان هدفنا الشامل طوال هذه العملية هو ضمان نجاة جميع أندية الرابطة (الدرجتين الثالثة والرابعة) من التأثير المالي للوباء".

وأضاف "يسعدني أننا توصلنا الآن إلى قرار نيابة عن أنديتنا، وكما أكدنا دائما فهو سيوفر الدعم اللازم بعد أشهر من عدم اليقين".

في المقابل قال ريتشارد ماسترز، المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإنكليزي الممتاز "الرابطة مؤيد للتراتبية في كرة القدم ويدرك جيداً الدور الهام الذي تلعبه الأندية في مجتمعاتها".

واضاف "التزامنا هو عدم السماح لأي من أندية الدوري الإنكليزي من التوقف عن العمل بسبب كوفيد-19.

وتابع "جميع أندية كرة القدم لا تزال تعاني من خسائر مالية كبيرة نتيجة للوباء، ولكن رعاة رابطة الدوري الممتاز وافقوا اليوم بالإجماع على تقديم تمويل إضافي ودعم أندية الدرجات الأدنى من ضائقة مالية حقيقية".

وسيتم توزيع 30 مليون جنيه استرليني على أندية الدرجة الثالثة الـ24، فيما سيقسم 20 مليون على أندية الدرجة الرابعة (24 فريقا).

وستدفع رابطة الدوري الممتاز 30 مليون جنيه بشكل فوري للمساعدة في تغطية الإيرادات المفقودة من مداخيل المباريات.

ويمكن تقديم طلبات المنح المرصودة من قبل الأندية المحتاجة، مع لجنة تحكيم مشتركة بين رابطة الدوري الممتاز والدوري الإنكليزي حول الأحقية.

كما التزمت رابطة الدوري الممتاز بتغطية ما يصل إلى 15 مليون جنيه إسترليني كفوائد ورسوم ترتيب لتمكين الحصول على قرض بقيمة 200 مليون لأندية الدرجة الثانية.

وقال وزير الثقافة أوليفر دودن "أرحب بحرارة بهذه الصفقة بين رابطتي الدوري الممتاز والدوري الإنكليزي، والتي تقدم ما يصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني لدعم الأندية من خلال أزمة كوفيد".

واضاف "أنا سعيد لأن كرة القدم قد تكاتفت للموافقة على هذه الحزمة الجوهرية. بدأ المشجعون في العودة ونتطلع إلى البناء على هذا بمجرد أن يكون الوضع آمنًا".