قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبيةأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الخميس، نتيجة قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم التي ستستضيف إيطاليا مرحلتها النهائية.

وبحسب وسائل الإعلام الرياضية فقد أسفرت القرعة عن مواجهة المنتخب الإسباني لنظيره الإيطالي وستجري المباراة بينهما في 6 أكتوبر المقبل بمدينة ميلان، فيما سيلتقي في نصف النهائي الثاني بعدها بيوم منتخبا فرنسا وبلجيكا في مدينة تورينو.

وستقام المباراة النهائية في العاشر من أكتوبر 2021 في ميلان.

الجدير ذكره أن هذه النسخة هي الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية التي توج بلقب النسخة الأولى منها العام الماضي المنتخب البرتغالي عقب فوزه على نظيره الهولندي في النهائي بهدف دون رد.