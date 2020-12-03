جاريث بيل يقود هجوم توتنهام أمام لاسك لينز في الدوري الأوروبي

يحل فريق توتنهام الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره لاسك لينز النسماوي في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء، على ملعب لينزر ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وأعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام تشكيلته وجاءت كالتالي :

حراسة المرمى: جو هارت الدفاع: دوهيرتى - تانجانجا - سانشيز - ديفيز الوسط: هويبيرج - لو سيلسو - ندومبيلى الهجوم: جاريث بيل - لوكاس مورا – سون هيونج مين

ويحتاج فريق توتنهام لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أو التعادل على أقل تقدير للتأهل رسميا إلى دور الـ 32.

في المقابل يتسلح لاسك لينز بعامل الأرض، من أجل اقتناص الثلاث نقاط من السبيرز لتعزيز فرصه في التأهل.

ويتصدر أنتويرب البلجيكي ترتيب المجموعة العاشرة بالدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز الثاني، بينما يحل لاسك النمساوي ثالثا بـ 6 نقاط، ولودوجوريتس البلغاري رابعا بدون نقاط.