افتتاح بطولة إفريقيا لناشئي وناشئات كرة السلة تحت 18 سنة

افتتحت مساء اليوم الخميس، بصالة رقم 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، بطولة إفريقيا لناشئي وناشئات كرة السلة تحت 18 عاما، والتي تستمر حتى التاسع من الشهر الجاري.

كان حفل الافتتاح مبسطا، شهد طابور عرض لاعلام الدول المشاركة، وعرضا فنيا مستمدا من الحضارة الفرعونية.

وألقى الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، كلمة، رحب فيها بالحضور على أرض مصر، وتمنى التوفيق للمنتخبات المشاركة، والتنافس بكل روح رياضية.

وقدم عادل طعمة سكرتير عام مساعد الاتحاد الأفريقي، وأمين الصندوق في كلمته الشكر للقيادة المصرية، ودورها الدائم في استضافة البطولات الرياضية، وترحابها بضيوفها.

ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين، وفيما يخص منتخب الشابات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي.

ومن المقرر، أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة التي يديرها محمد فتحي و خالد القوصي، عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، على التأكد من قيام جميع المنتخبات بتطبيق الاجراءات الاحترازية والمسحات الخاصة بفيروس كورونا، وفي انتظار ظهور النتائج.

ويقود منتخب مصر للشباب، محمد الكرداني مديرا فنيا، ويعاونه ايمن المطراوي ووائل بدر ومحمد ابوفريخة ومحمد عاطف. ويترأس البعثة، عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الشابات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفى هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار.