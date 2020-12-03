الغندور: التجديد لـ فرجاني بما يليق بقيمته| وهذا موعد صرف مستحقات اللاعبين

أكد خالد الغندور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق أنه سيتم تجديد عقد اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق خلال الأيام المقبلة.
وتسعى لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس لتجديد عقد فرجاني ساسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، للحفاظ على استقرار الفريق في الفترة المقبلة.
وقال الغندور خلال بث مباشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سيتم التجديد لـ فرجاني ساسي بما يليق بقيمته خلال الأيام المقبلة".
وتابع: "أنا لم أر أمير عادل إلا من خلال مقاطع فيديو فقط، ومن الممكن أن ينشأ أي لاعب مقاطع تظهر فنياته، وليس أي محترف خارجي بالضروري يكون مثل أحمد سيد زيزو، الأخير لاعب محترف بمعنى الكلمة".
وواصل: "ما أنتظره من أمير عادل أن أراه محترفا بمعنى الكلمة، أريد أن أراه في الملعب ويكون إضافة لفريق الزمالك وأنتظر منه الكثير، لأننا نحتاج لاعب رقم 10، واضح أنه لاعب مهاري ولكن الأهم أن نراه في الملعب".
استكمل: "ما زال ملف أحمد الشيخ مفتوح ومصيره في يد باتشيكو، واللاعب تلقى عرضًا من بيراميدز ضخم جدًا، الزمالك قد يلاقي صعوبة في التعاقد مع لاعب وسط، لكن وجود إمام عاشور وإسلام جابر قد يؤجل حسم التعاقد مع لاعب في هذا المركز إلى فترة الانتقالات المقبلة".
اختتم: "السبت سيحصل لاعبي الزمالك على كافة متأخراتهم، وسيحصلون على مقدم عقودهم للموسم الجديد هذا الشهر".
وطالب الغندور بتعديل عقد احمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بسبب أدائه الرائع طوال الفترة الماضية.
كما كتب الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "زيزو لاعب كبير و محترم و محترف و لابد من تعديل تعاقده فورا لإنه يستاهل ومش اي حد يكون خاين لناديه اللي ليه الفضل بعد ربنا عليه و التربية و الاصل مش عند اي حد".
وفجر أحمد سيد زيزو نجم الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التصريحات التى أدلى بها محمد حبشى وكيل أعمال السويسرى جروس المدير الفنى السابق للفريق الأبيض والتي ادعى فيها وكالته لزيزو.
وكتب زيزو عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور قائلا باللغة الإنجليزية : ماليش وكيل أعمال .
وكان حبشى قد كشف حقيقة انتقال زيزو مثلما تردد للنادي الأهلى فى الفترة المقبلة.
وقال محمد حبشى فى تصريحات صحفية أن ما يتردد عن انتقال زيزو للنادي الأهلى ليس صحيحا بالمرة وأن هذه شائعات الهدف منها النيل من علاقة اللاعب القوية بجماهير القلعة البيضاء.
وشدد حبشى على أن زيزو يتبقى له فى عقده مع الزمالك موسمين ولن يرحل عن القلعة البيضاء الا بموافقة إدارة النادي.
ورفض زيزو التطرق حول رحيله مع اللجنة المؤقتة التي تدير النادى أو لجنة الكرة إلا بعد وصول عرض رسمي يليق بإمكانياته وتاريخ الزمالك.
وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الكرة بالزمالك قد تعاقد مع زيزو قادما من رحلة احتراف بالدوري البرتغالي فى صفقة انتقال حر قبل موسم ونصف.
وتألق زيزو بقوة مع الزمالك وساهم فى الفوز بأربعة القاب الموسم الماضى الكونفيدرالية وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الأفريقى.
زيزو نجم الزمالك يفجر مفاجأة نارية: مليش وكيل أعمال
ونجح زيزو فى نيل قناعات حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر والذى ضم اللاعب فى آخر معسكرين للفراعنة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021
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