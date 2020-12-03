الغندور: التجديد لـ فرجاني بما يليق بقيمته| وهذا موعد صرف مستحقات اللاعبين

أكد خالد الغندور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق أنه سيتم تجديد عقد اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق خلال الأيام المقبلة.

وتسعى لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس لتجديد عقد فرجاني ساسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، للحفاظ على استقرار الفريق في الفترة المقبلة.

وقال الغندور خلال بث مباشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سيتم التجديد لـ فرجاني ساسي بما يليق بقيمته خلال الأيام المقبلة".

وتابع: "أنا لم أر أمير عادل إلا من خلال مقاطع فيديو فقط، ومن الممكن أن ينشأ أي لاعب مقاطع تظهر فنياته، وليس أي محترف خارجي بالضروري يكون مثل أحمد سيد زيزو، الأخير لاعب محترف بمعنى الكلمة".

وواصل: "ما أنتظره من أمير عادل أن أراه محترفا بمعنى الكلمة، أريد أن أراه في الملعب ويكون إضافة لفريق الزمالك وأنتظر منه الكثير، لأننا نحتاج لاعب رقم 10، واضح أنه لاعب مهاري ولكن الأهم أن نراه في الملعب".

استكمل: "ما زال ملف أحمد الشيخ مفتوح ومصيره في يد باتشيكو، واللاعب تلقى عرضًا من بيراميدز ضخم جدًا، الزمالك قد يلاقي صعوبة في التعاقد مع لاعب وسط، لكن وجود إمام عاشور وإسلام جابر قد يؤجل حسم التعاقد مع لاعب في هذا المركز إلى فترة الانتقالات المقبلة".

اختتم: "السبت سيحصل لاعبي الزمالك على كافة متأخراتهم، وسيحصلون على مقدم عقودهم للموسم الجديد هذا الشهر".