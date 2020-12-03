سمير عثمان: مين ميحبش بركات.. وهذا اللاعب خدعني ومحدش رحمنى فى التحكيم.. فيديو وصور

بدأ سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق مسيرته لاعبا فى نادى طلعت حرب وتدرج حتى انضم للفريق الأول و التحق بالتحكيم 1992، وكان الظهور الأول له فى الدورى الممتاز عام 2000 و يعمل فى الوقت الراهن مديرا لأحد البنوك المعروفة و حصل على الشارة الدولية عام 2005 و خرج من القائمة الدولية عام 2014 و أعلن الاعتزال عام 2017 لإتاحة الفرصة للوجوه الجديدة والواعدة للظهور على الساحة.

سمير محمود عثمان له صولات وجولات على البساط الأخضر واعتمدت عليه لجنة التحكيم فى مناسبات كروية كبرى أدارها فى المسابقات المحلية ومنها مباراة الأهلى والإسماعيلى بالدورى المحلى موسم 2004 رغم أنه لم يكن حاصلا على الشارة الدولية آنذاك و أثار جدلا واسعا فى بعض الأوقات كانت أبرزها عندما كشف فى تصريحات سابقة أنه رفض رشوة وأبلغ بها اتحاد الكرة ، وكذلك عندما فاجأ الرأى العام بإعلانه اعتزال التحكيم ونيته الترشح لانتخابات الجبلاية فى وقت لم يتوقع أحد أنه سيقرر مغادرة البساط الأخضر.

ونشأ سمير محمود عثمان في مدرسة الفرير قسم اللغة الفرنسية، ثم تخرج في جامعة عين شمس، بعد أن حصل علي بكالوريوس التجارة و أصبح حكما دوليا منذ عام 2005، وحتي اعتزاله عام 2017، بمباراة الأهلي وأتليتكو مدريد و شارك في العديد من المحافل الرياضية الدولية، فقد كان حكما لنهائي كأس العالم العسكري بكوت ديفوار، نهائي كأس العالم العسكري بالهند 2007، نهائي السوبر ليجا بأمريكا 2007، نهائي كأس الخليج 2010، ونهائي كأس مصر كما شارك محمود سمير عثمان في حوالي 190 مباراة دولية.