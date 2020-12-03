الزمالك يجتمع بـ باتشيكو لمناقشة كل الأمور الفنية

وناقشت لجنة الكرة مع المدير الفني احتياجات الفريق في الموسم الجديد، وترتيب كل الأوضاع الداخلية بالفريق وبعض الملفات الخاصة باللاعبين. من جانبه، قال أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك: "باتشيكو سعيد بالتواجد في الزمالك، وأكدنا له دعمنا الكامل للجهاز الفني". اجتمعت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي، مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لمناقشة كل الأمور الفنية للفريق في الموسم المقبل.

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