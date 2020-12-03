محمد النني أساسيًا في تشكيل أرسنال ضد رابيد فيينا بـ الدوري الأوروبي

أعلن ميكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لمواجهة رابيد فيينا، في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لمسابقة الدوري الأوروبي. ويبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي: إليكس رونارسون سيدريك، ومصطفي، وبابلو ماري، وكولاسيناك وميتلاند نيلز، ونيلسون، ومحمد النني بيبي، ولاكازيت، ونيكتاه

ويدخل آرسنال مباراة اليوم بدون أي ضغوطات، بعدما حسم رسميا التأهل إلى دور الـ 32، من اليوربا ليج. ويحتاج فريق آرسنال إلى نقطة وحيدة من أصل نقطتين، لحسم صدارة المجموعة الثانية لصالحة رسميا.