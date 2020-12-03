بعد تعثر ضمه لـ الزمالك| المقاصة يستغل إيهاب جلال للتعاقد مع أحمد الشيخ

وتلقى إيهاب جلال وعدا من قبل إدارة المقاصة بإجراء مجموعة من الصفقات القوية خلال ما تبقي من الميركاتو الجارى، بعد أن شهدت الأيام الماضية رحيل العديد من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم ميدو جابر وعمرو مرعي وأحمد سامى ومحمد إبراهيم وأحمد محسن وأحمد عادل عبدالمنعم بجانب اقتراب أحمد مودى من الرحيل أيضا.
وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة أن الاجتماع الأول بين لجنة الكرة برئاسة المهندس احمد عبدالخالق الراعي الرسمي للمقاصة مع الكابتن إيهاب جلال جاء مثمرًا ،حيث تعهد عبد الخالق بتذليل كل العقبات المالية التي تخص فريق وخاصة تجديد عقود اللاعبين واستقدام لاعبين مميزين لتدعيم صفوف الفريق، وإقامة معسكرات تدريبية علي اعلي مستوي وتذليل أي عقبات أخرى قد تواجه فريق الكرة، كما تعهد بتنفيذ كل طلبات المدير الفني إيهاب جلال سعيًا لعودة المقاصة للمنافسة ضمن المربع الذهبي للدوري.
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