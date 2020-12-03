الرياضة

بعد تعثر ضمه لـ الزمالك| المقاصة يستغل إيهاب جلال للتعاقد مع أحمد الشيخ

0 نشر
0 تبليغ

بدأ مسئولو نادى مصر للمقاصة فى الدخول فى مفاوضات رسمية مع أحمد الشيخ لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تأكد رحيله عن الأهلى عقب رفع اسمه من قائمة الفريق المسجلة لخوض منافسات الموسم الكروى الجديد.
وأبلغ إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة رغبته القوية لمسئولى ناديه بشأن ضم أحمد الشيخ خلال الميركاتو الصيفي الجارى فى ظل قناعاته الكاملة بقدرات اللاعب الذى تواجد معه خلال مواسم ماضية وتألق بشكل كبير.
ويراهن مسئولو المقاصة على العلاقة الجيدة التى تجمع أحمد الشيخ بإيهاب جلال فى حسم ضمه خلال الوقت الحالى، وبالفعل دخل المقاصة فى مفاوضات مع اللاعب خلال الساعات الماضية من أجل إتمام التعاقد معه بشكل نهائى، وكانت الساعات الماضية شهدت تعثر انتقال أحمد الشيخ للزمالك.

وتلقى إيهاب جلال وعدا من قبل إدارة المقاصة بإجراء مجموعة من الصفقات القوية خلال ما تبقي من الميركاتو الجارى، بعد أن شهدت الأيام الماضية رحيل العديد من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم ميدو جابر وعمرو مرعي وأحمد سامى ومحمد إبراهيم وأحمد محسن وأحمد عادل عبدالمنعم بجانب اقتراب أحمد مودى من الرحيل أيضا.

وفى هذا السياق، عقد المهندس أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية جلسة مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة على هامش معسكر الفريق المقام بالإسماعيلية، وذلك بحضور وليد هويدي مدير الكرة، ولجنة الكرة بالنادي التي تضم العميد سيد متولي مدير التعاقدات والمدير الرياضي للنادي ، وسيف أحمد عبد الخالق والكابتن مصطفى ريحان ووائل الدالي.

وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة أن الاجتماع الأول بين لجنة الكرة برئاسة المهندس احمد عبدالخالق الراعي الرسمي للمقاصة مع الكابتن إيهاب جلال جاء مثمرًا ،حيث تعهد  عبد الخالق بتذليل كل العقبات المالية التي تخص فريق وخاصة تجديد عقود اللاعبين واستقدام لاعبين مميزين لتدعيم صفوف الفريق، وإقامة معسكرات تدريبية علي اعلي مستوي وتذليل أي عقبات أخرى قد تواجه فريق الكرة، كما تعهد بتنفيذ كل طلبات المدير الفني إيهاب جلال سعيًا لعودة المقاصة للمنافسة ضمن المربع الذهبي للدوري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعثر ضمه لـ الزمالك| المقاصة يستغل إيهاب جلال للتعاقد مع أحمد الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا