بعد تعثر ضمه لـ الزمالك| المقاصة يستغل إيهاب جلال للتعاقد مع أحمد الشيخ

بدأ مسئولو نادى مصر للمقاصة فى الدخول فى مفاوضات رسمية مع أحمد الشيخ لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تأكد رحيله عن الأهلى عقب رفع اسمه من قائمة الفريق المسجلة لخوض منافسات الموسم الكروى الجديد.

وأبلغ إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة رغبته القوية لمسئولى ناديه بشأن ضم أحمد الشيخ خلال الميركاتو الصيفي الجارى فى ظل قناعاته الكاملة بقدرات اللاعب الذى تواجد معه خلال مواسم ماضية وتألق بشكل كبير.

ويراهن مسئولو المقاصة على العلاقة الجيدة التى تجمع أحمد الشيخ بإيهاب جلال فى حسم ضمه خلال الوقت الحالى، وبالفعل دخل المقاصة فى مفاوضات مع اللاعب خلال الساعات الماضية من أجل إتمام التعاقد معه بشكل نهائى، وكانت الساعات الماضية شهدت تعثر انتقال أحمد الشيخ للزمالك.

وتلقى إيهاب جلال وعدا من قبل إدارة المقاصة بإجراء مجموعة من الصفقات القوية خلال ما تبقي من الميركاتو الجارى، بعد أن شهدت الأيام الماضية رحيل العديد من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم ميدو جابر وعمرو مرعي وأحمد سامى ومحمد إبراهيم وأحمد محسن وأحمد عادل عبدالمنعم بجانب اقتراب أحمد مودى من الرحيل أيضا.

وفى هذا السياق، عقد المهندس أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية جلسة مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة على هامش معسكر الفريق المقام بالإسماعيلية، وذلك بحضور وليد هويدي مدير الكرة، ولجنة الكرة بالنادي التي تضم العميد سيد متولي مدير التعاقدات والمدير الرياضي للنادي ، وسيف أحمد عبد الخالق والكابتن مصطفى ريحان ووائل الدالي.

وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة أن الاجتماع الأول بين لجنة الكرة برئاسة المهندس احمد عبدالخالق الراعي الرسمي للمقاصة مع الكابتن إيهاب جلال جاء مثمرًا ،حيث تعهد عبد الخالق بتذليل كل العقبات المالية التي تخص فريق وخاصة تجديد عقود اللاعبين واستقدام لاعبين مميزين لتدعيم صفوف الفريق، وإقامة معسكرات تدريبية علي اعلي مستوي وتذليل أي عقبات أخرى قد تواجه فريق الكرة، كما تعهد بتنفيذ كل طلبات المدير الفني إيهاب جلال سعيًا لعودة المقاصة للمنافسة ضمن المربع الذهبي للدوري.