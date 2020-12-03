نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرباط و الأنوار يدعم صفوفه بضم " فضل " المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي الرباط و الأنوار في التعاقد مع محمد فضل مهاجم غزل المحلة والمنصورة السابق ، والذي وقع على عقد مدته موسمين .

هذا وقد وقع اللاعب في حضور وكيله محمد فتحي ، وقد سبق له اللعب لفرق غزل المحلة و المنصورة و دمياط ، حيث يشارك الرباط و الأنوار بدوري القسم الثالث .

يقود الرباط و الأنوار فنيا إبراهيم العربي والذي تولى المهمة بعد صعود الفريق بدورة الترقي ، وكان يتولى مهمته حينها أحمد عبد العزيز " الزيز " المدير الفني الحالي للمريخ البورسعيدي .