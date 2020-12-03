الرياضة

الرباط و الأنوار يدعم صفوفه بضم " فضل " المحلة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرباط و الأنوار يدعم صفوفه بضم " فضل " المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي الرباط و الأنوار في التعاقد مع محمد فضل مهاجم غزل المحلة والمنصورة السابق ، والذي وقع على عقد مدته موسمين .

هذا وقد وقع اللاعب في حضور وكيله محمد فتحي ، وقد سبق له اللعب لفرق غزل المحلة و المنصورة و دمياط ، حيث يشارك الرباط و الأنوار بدوري القسم الثالث .

يقود الرباط و الأنوار فنيا إبراهيم العربي والذي تولى المهمة بعد صعود الفريق بدورة الترقي ، وكان يتولى مهمته حينها أحمد عبد العزيز " الزيز " المدير الفني الحالي للمريخ البورسعيدي .

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا