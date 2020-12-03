آية أيمن: حصلت على أول ميدالية عالمية في بطولة العالم للسباحة البارلمبية

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أحمد جودة - القاهرة - قالت آية أيمن، بطلة السباحة البارالمبية، انها بدأت السباحة في عام 2006 كنوع من العلاج المائي، وابتداءً من عام2008 بدأت المشاركة في بعض البطولات المحلية، وفي 2011 قامت بالمشاركة في أول بطولة لكأس مصر، وحصلت على كأس أفضل سباحة 5 سنوات متتالية.

وتابعت "أيمن"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنها كانت من اوائل الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين شاركوا في بطولات السباحة في مصر، مضيفة أنها حصلت على أول ميدالية عالمية في بطولة العالم للسباحة البارلمبية، لافتة إلى أن مشاركتها في هذه البطولة كان صعب جدًا بسبب إنها كانت مصابة.

وأشارت إلى أنها تقوم بالتمرين يوميًا، وتنزل حمام السباحة يوميًا الساعة الخامسة صباحًا، وبعد ذلك تذهب إلى الجامعة، وبعد الانتهاء من الدراسة تقوم بالتمرين الساعة السادسة مساءً، وفي الويك إيند تقوم بممارسة اليوجا.

