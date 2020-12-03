نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة قوية من مدير التعاقدات بالأهلي: "استقيموا يرحمكم الله" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، من الإعلاميين تحري الدقة فيما يتم تداوله خلال الفترة الماضية. وغرد مدير التعاقدات بالنادي الأهلي غبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"بلاش تكذبوا الكذبة وتصدقوها، يا ريت كل مسؤول او اعلامى يتحمل مسؤولياته ويكون داعم بجد لنبذ التعصب". وأضاف: "الانتصارات بتكون فى الملعب مش مجرد بطولات زائفة على السوشيال ميديا .. استقيموا يرحمكم الله".