نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع مشتعل.. ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض فريق مانشستر يونايتد للهزيمة أمام باريس سان جيرمان، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند نفس عدد نقاط الفريق الباريسي.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- مانشستر يونايتد 9 نقاط.

2- باريس سان جيرمان 9 نقاط.

3- لايبزيج 9 نقاط.

4- باشاك شهير 3 نقاط.