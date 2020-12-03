الأهلي: ليس من المنطقي عدم تفعيل عقد مروان محسن فلا نملك مهاجمًا غيره

أكد عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي عدم صحة الأنباء التي ترددت بشأن مزاعم وجود توصية من محسن صالح رئيس اللجنة الفنية بعدم تعديل عقد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.
وقال عدلي القيعي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي الفضائية: " لا توجد أية توصيات بشأن مروان محسن لأنه مهاجم مهم وجيد للفريق ولا يوجد غيره وصلاح محسن فكيف يمكن الاستغناء عنه خلال الفترة الحالية أو تكون هناك توصيات ضده".
وشدد عدلي القيعي أن مثل هذه الأخبار هدفها اثارة الفتنة في وقت حساس ومهم للغاية للنادي الأهلي المقبل على نهائي كاس مصر ودوري أبطال أفريقيا.
فض محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، تفعيل عقد مروان محسن مع القلعة الحمراء، وطالبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي الاستغناء عن مروان محسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لعدم حاجة الفريق لجهوده، وترى اللجنة التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف أن مروان محسن فشل في استغلال كل الفرص التى سنحت له طوال الفترة الماضية.
وقال مصدر داخل اللجنة، أن اللجنة في إحدى الاجتماعات الأخيرة، أكدت أن مروان محسن ليس له دور مع الأهلي ولم يساهم في حصول الفريق على الدوري أو بطولة أفريقيا أو الصعود لنهائي كأس مصر.
وأشار المصدر، إلى أن مروان محسن حظي بفرصة المشاركة أساسيًا طوال الفترة الماضية وظهر بمستوى سيئ للغاية ظهر بوضوح في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك الذي فاز فيه الأهلي بهدفين لهدف ثم واصل مستواه السيئ في مباراة الاتحاد السكندري بنصف نهائي الكأس الذي فاز فيه الاهلي بنفس النتيجة.
واكد المصدر، أن محسن صالح يقود اتجاهًا لعدم مشاركة مروان محسن مع الفريق حتى يناير المقبل وأن يتم الاعتماد على الثنائي العائد من الإعارة صلاح محسن وأحمد ياسر ريان وأوصي محسن صالح بعدم تفعيل عقد مروان محسن الذي وقعه منذ عدة أشهر تمهيدًا للاستغناء عن اللاعب في يناير والتعاقد مع مهاجم أجنبي أفضل.
أكد عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي أن النادي ليس ملكًا لجماهيره ولم يقلها يومًا أي من رؤساء القلعة الحمراء، وحتى صالح سليم الرئيس التاريخي للمارد الأحمر.
وقال عدلي القيعي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي الفضائية: "الأهلي ليس ملكًا لأحد وانما وجد ليحقق اهداف جماهيره وحتى يلتف حوله الجمهور وليس لكونه ملكًا لأحد لذلك لا يجب ان ننساق للانتقادات لأن هناك أسرار لا يمكن أن تعلن من جانب الإدارة في العديد من القضايا.
وطالب عدلي القيعي الجماهير وكل الجهات المنتمية للنادي الأهلي القيام بمهامها حتى تستمر مسيرة الانتصارات في جميع الألعاب.
وشدد القيعي على أن الأهلي الأكثر بطولات تاريخيًا في كرة القدم وثاني أكثر نادي حصولًا على الألقاب القارية على مستوى العالم بفارق بسيط عن ريال مدريد، وهو الأمر الذي يعكس مكانة النادي الأهلي.
ونفى عدلي القيعي دخول أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء في مفاوضات مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر للانتقال الى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال عدلي القيعي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي الفضائية: "تواصلت مع أمير توفيق وتحدثت معه عن حقيقة الاتصالات التي قام بها مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لضمه الى صفوف القلعة الحمراء".
أضاف عدلي القيعي: "أمير توفيق نفى تمامًا فكرة الاتصال أو التواصل مع أحد سيد زيزو نهائيًا وقال لا أعلم ممن يأتون بهذه الأخبار".
ووصف عدلي القيعي الشائعة بأنها تهدف الى اثارة البلبلة بين الناديين حتى أن أيمن يونس رئيس اللجنة الفنية تحدث بالأمس عن إمكانية دخوله في مفاوضات مع لاعبي الأهلي بالرغم من أنه لم يتأكد من صحة الأحاديث التي يتم تداولها.
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