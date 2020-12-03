ميلان يقلب الطاولة على سيلتك ويفوز برباعية مثيرة بالدوري الأوروبي

حقق فريق ميلان الإيطالي الفوز على منافسه سيلتك الاسكتلندي بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدفين في المباراة التى اقيمت على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الاوروبي .

وتقدم الفريق الاسكتلندي بهدفين عن طريق توم روجيك في الدقيقة 7 من عمر اللقاء واودسون ادوارد في الدقيقة 14 من المباراة .

وقلب ميلان الطاولة بأربعة اهداف عن طريق هاكن كالهانغولو في الدقيقة 24 وصامويل كاستييخو في الدقيقة 26 وينس بيتر هاوجي في الدقيقة 50 وابراهيم دياز في الدقيقة 82 .