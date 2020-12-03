ميلان يقلب الطاولة على سيلتك ويفوز برباعية مثيرة بالدوري الأوروبي

حقق فريق ميلان الإيطالي الفوز على منافسه سيلتك الاسكتلندي بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدفين في المباراة التى اقيمت على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الاوروبي .
وتقدم الفريق الاسكتلندي بهدفين عن طريق توم روجيك في الدقيقة 7 من عمر اللقاء واودسون ادوارد في الدقيقة 14 من المباراة .
وقلب ميلان الطاولة بأربعة اهداف عن طريق هاكن كالهانغولو في الدقيقة 24 وصامويل كاستييخو في الدقيقة 26 وينس بيتر هاوجي في الدقيقة 50 وابراهيم دياز في الدقيقة 82 .
وبدأ فريق ميلان، المباراة بتشكيل كالتالي :
حراسة المرمى: دوناروما
الدفاع: كالابريا – كايير – رومانيولي – ثيو هيرنانديز
الوسط: تونالي – كيسي – هاكان – إبراهيم دياز – ساليماركس
الهجوم: انتي ريبيتش
وغاب عن ميلان نجمه السويدي إبراهيموفيتش في مباراة اليوم، بسبب تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراة نابولي بالدوري الإيطالي.
بهذه النتيجة يحتل فريق ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق ليل الفرنسي الصدارة برصيد 10 نقاط وجاء فريق سبارتا براج في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ويتذيل المجموعة سيلتك برصيد نقطة وحيدة
وفقد ميلان 4 نقاط في آخر مباراتين في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث خسر أمام ليل في الجولة الثالثة بثلاثية نظيفة، وتعادل أمامه 1 - 1، في الجولة الماضية.
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