فريق شباب سموحة يفوز 1-0 على المقاولون فى مستهل مباريات الجمهورية

لعب سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حسين تيمور، أحمد غنيم، طارق سعد، رضا رأفت، محمد رشاد، محمد أبو الحمد، كريم هانى، رضا الحسينى، أحمد هشام، سلامه احمد ،مؤمن حمدان، محمد سليم.
وشارك خلال المباراة كل من: علاء نبيل، شريف شيش، مهند أحمد. يضم الجهاز الفنى : رئيس قطاع الناشئين الكابتن محمود صبحى، المدير الإدارى الكابتن عبد البديع حماده، المدير الفني محمد العمده، إدارى الفريق مصطفى نبوى، مدرب الفريق كريم رأفت، مدرب الحراس اسامه الشاذلي، اخصائى الفريق محمد أمام. يترأس قطاع الكرة بنادى سموحة الكابتن صلاح الناهى، نائب رئيس القطاع الكابتن جمال زكى، المشرف على حراس المرمى الكابتن محمد عبد العال.
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