الشناوي وأبو جبل ملوك القفاز الذهبي لأبرز 10 تصديات فى بطولة إفريقيا

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الضوء عبر حسابه الرسمي على أبرز 10 تصديات لحراس المرمى فى مسابقة دورى أبطال أفريقيا، فى موسم 2019 – 2020 والتى فاز بلقبها الأهلى . وكان الأهلى توج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة قبل عدة أيام . وجاء على رأس أبرز 10 تصديات فى دوري أبطال إفريقيا، تصدٍ لمحمد الشناوى حارس الأهلى فى لقاء النجم الساحلى فى دور المجموعات، وتصدٍ آخر لمحمد أبو جبل حارس الزماالك فى مواجهة الترجى فى دور الثمانية.

وعلى الجانب الأخر تلقى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ضربة موجعة قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء السبت المقبل بملعب برج العرب فى نهائى كأس مصر . وتأكد غياب وليد سليمان وأليو ديانج وأحمد ياسر ريان عن مواجهة طلائع الجيش بسبب استمرار إيجابية مسحة كورونا لديهم وذلك عقب خضوعهم إلى مسحة قبل عدة ساعات وفقا لما أكد الإعلامى أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " . وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع " فيس بوك " قائلا : " استمرار إيجابية مسحة فيروس كورونا أليو ديانج ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان وفي انتظار المسحة الجديدة خلال أيام " . وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر. وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني. ووجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إنذارًا شديد اللهجة للاعبيه عقب مباراة الإتحاد السكندري التي حسمها المارد الاحمر 2-1 وتأهل لنهائي مسابقة كأس مصر المقرر لها بعد غد السبت.

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