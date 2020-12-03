تعادل مثير بين توتنهام ولاسك لينز النمساوي في الدوري الأوروبي

سقط فريق توتنهام الانجليزي في فخ التعادل أمام مضيفه لاسك لينز النمساوي بنتيجة ثلاثة اهداف لكل منهما في المباراة التي أقيمت علي ملعب لينز ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الاوروبي . افتتح الفريق النمساوي التهديف في الدقيقة 42 عن طريق بيتر ميتشورل وتعادل بعدها جاريث بيل لفريق توتنهام في الدقيقة 45 من ضربة جزاء. وفي الشوط الثاني تقدم توتنهام عن طريق هيونج مين سون في الدقيقة 56 وتعادل لاسك لينز بأقدام جوهانيس ايجيستين في الدقيقة 84 من زمن المباراة . وسجل هدف توتنهام الثالث ديلي الي من ضربة جزاء في الدقيقة 87 وتعادل لاسك في الدقيقة 90 عن طريق مامودو كاراموكو . وبدأ البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام المباراة بتشكيل كالتالي : حراسة المرمى: جو هارت الدفاع: دوهيرتى - تانجانجا - سانشيز - ديفيز الوسط: هويبيرج - لو سيلسو - ندومبيلى الهجوم: جاريث بيل - لوكاس مورا – سون هيونج بهذه النتيجة يحتل فريق توتنهام المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط بينما يتصدر المجموعة رويال انتو برب برصيد 12 نقطة وجاء لاسك لينز في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل المجموعة لودجوريتس بدون نقاط .

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