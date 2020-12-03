أعلن ماجد قيشو عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك عن التقدم بطلب للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لعقد جمعية عمومية طارئة لنادي الزمالك.
وقال "'التقيت اليوم بالمستشار احمد بكرى رئيس اللجنة المؤقتة لادارة شئون نادى الزمالك و هو شخصية محترمة و هادئة و قدمت لسيادتة بطلب عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة تقرير لجان التفتيش و عرض ما فى التقارير على السادة اعضاء النادى و ذلك فى وجود معالى الوزير اشرف صبحى او من ينوب عنه".
وتابع والسماح للسادة اعضاء المجلس السابق بالرد و الدفاع عن انفسهم و كذلك مناقشة و ضع اللائحة الحالية و هل تم ابطالها ام لا تزال سارية و الاهم مناقشة الشئون الرياضية للفريق و اللاعبين و كيفية ادارتها"
وأكمل :"لذلك ادعو كل السادة الاعضاء اللى عايزين يشتركوا فى الجمعية العمومية الطارئة بالتواجد غدا الجمعة 4 ديسمبر الساعة 1 ظهرا بحديقة سيد مشعل لتجميع الاراء و توحيد الصف لانقاذ النادى و يجب على الجميع الالتزام التام باخلاق النادى و ادب الحوار و كذلك الالتزام بالقوانين العامة وذلك حرصا على مصلحة النادى و الاعضاء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضو بنادي الزمالك يتقدم بطلب لوزير الرياضة لعقد عمومية طارئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.