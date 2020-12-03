الرياضة

عضو بنادي الزمالك يتقدم بطلب لوزير الرياضة لعقد عمومية طارئة

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أعلن ماجد قيشو عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك عن التقدم بطلب للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لعقد جمعية عمومية طارئة لنادي الزمالك.

وقال "'التقيت اليوم بالمستشار احمد بكرى رئيس اللجنة المؤقتة لادارة شئون نادى الزمالك و هو شخصية محترمة و هادئة و قدمت لسيادتة بطلب عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة تقرير لجان التفتيش و عرض ما فى التقارير على السادة اعضاء النادى و ذلك فى وجود معالى الوزير اشرف صبحى او من ينوب عنه".

وتابع  والسماح للسادة اعضاء المجلس السابق بالرد و الدفاع عن انفسهم و كذلك مناقشة و ضع اللائحة الحالية و هل تم ابطالها ام لا تزال سارية و الاهم مناقشة الشئون الرياضية للفريق و اللاعبين و كيفية ادارتها" 

وأكمل :"لذلك ادعو كل السادة الاعضاء اللى عايزين يشتركوا فى الجمعية العمومية الطارئة بالتواجد غدا الجمعة 4 ديسمبر الساعة 1 ظهرا بحديقة سيد مشعل لتجميع الاراء و توحيد الصف لانقاذ النادى و يجب على الجميع الالتزام التام باخلاق النادى و ادب الحوار و كذلك الالتزام بالقوانين العامة وذلك حرصا على مصلحة النادى و الاعضاء".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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