مرتضى منصور يكشف المؤامرة غدا| وطارق يحيى: من يريد الرحيل عن الزمالك ‏فمرحبا

أكد طارق يحيي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ارتداء قميص ‏الزمالك شرف لكل لاعب.‏

وأضاف يحيى في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك في برنامج ‏‏"زملكاوي" :"الزمالك شرف لكل لاعب ومدرب، ومن يريد الرحيل ‏فمرحبًا برحيله".‏

وشدد يحيي في تصريحاته على ضرورة عدم انسياق جماهير الزمالك ‏حول شائعات رحيل نجومه ومديره الفني.‏

علي جانب آخر أثار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق الانتباه والترقب بعد نشره تويتة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " أكد خلالها الكشف عن المؤامرة التى يتعرض لها .

وكتب مرتضى منصور عب صفحته قائلا : " غدًا عقب صلاة الجمعة مرتضى منصور يكشف بالصوت والصورة أبعاد المؤامرة ومن الذي يقف وراءها " .

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:

أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر :

• إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

ثانيًا: وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

وعلم " دوت الخليج " أن موقف مرتضى منصور بشأن خوض انتخابات الزمالك المقبلة لا يزال معلقا ،ففى حال انتهاء التحقيقات مع مجلسه وإثبات براءته سيكون من حقه خوض انتخابات الزمالك 2021 بشكل طبيعى ، أما فى حال ثبوت مخالفات قوية لمجلسه فإنه لن يخوض الانتخابات ، وهو ما سيتم حسمه بشكل كامل خلال الأيام المقبلة ، ولا يعنى قرار اللجنة الأولمبية بوقفه 4 سنوات عدم ترشحه لانتخابات الزمالك المقبلة خاصة وأن الأمر أصبح فى يد القضاء الآن نتيجة لجوء مرتضى منصور إلى القضاء والطعن على قرار إيقافه من اللجنة الأولمبية .