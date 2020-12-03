الأهلي: لا يهمنا انتقال أحمد الشيخ للزمالك..حصل على فرص كثيرة

أكد عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي أن أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم والذي تم رفع اسمه من قائمة المارد الأحمر الأولى للموسم الجديد ليتأكد رحيله أنه حصل خلال الموسم الحالي على فرص كافية للحكم عليه من مختلف المديرين الفنيين الذين تولوا مسئولية المارد الأحمر الموسم الحالي.

وقال عدلي القيعي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي الفضائية: "أحمد الشيخ حصل على كل الفرص في النادي خلال الموسم الحالي ولم يقنع المسئولين بمستواه الفني".

أضاف عدلي القيعي أن النادي الأهلي أعلن موقفه من اللاعب بترك الحرية له للرحيل ووفر له عقد في التشيك الا أنه رفض العرض وفضل الرحيل بنفسه وهو الأمر الذي جعله حاليًا بعيدًا عن جدران القلعة الحمراء.

وواصل مستشار التعاقدات في النادي الأهلي: "من حق اللاعب البحث عن مصلحته طالما اتخذ المسئولين في القلعة الحمراء قرارا برحيله وبات ليس في اهتمامات النادي ولا يهمنا ما إذا كان سينتقل الى الزمالك من عدمه.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن إدارة النادي لم ترفض بشكل قاطع فكرة انضمام أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق ، ولا يزال هناك احتمالية انضمام نجم الأهلي إلي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر أن رفض فكرة التعاقد مع أحمد الشيخ التي ظهرت أمس نتيحة التصويت داخل لجنة الكرة بالنادي، حيث رفض كل من محمد عطية عضو اللجنة المعينة وعبد الحليم علي وأشرف قاسم أعضاء لجنة الكرة ، فيما كان الرأي الوحيد المتحمس لانضمام أحمد الشيخ هو أيمن يونس رئيس لجنة الكرة، وسيتم طرح الأمر مرة أخرى للتصويت داخل اللجنة المعينة لإدارة النادي ولجنة الكرة خلال الساعات المقبلة لحسم موقف اللاعب بصفة رسمية.