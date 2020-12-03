نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل شبين يضم مهاجم صيد المحلة استعداداً للقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الفريق الكروي الأول بنادي غزل شبين على توقيع اللاعب علاء السعيد، مهاجم فريق صيد المحلة السابق، لتدعيم صفوفة، استعداداً للموسم الجديد من منافسات مسابقة دوري القسم الثالث.

وقام اللاعب بالتوقيع للغزل في حضور الجهاز الفني بقيادة شريف رضا، وإداري الفريق رضا سعيد، وذلك لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر.

وسبق للسعيد الإنضمام لأندية، كهرباء الإسماعيلية، والشمس، ودمياط، وصيد المحلة، قبل التوقيع للغزل.



وسبق للغزل ضم أكثر من لاعب منذ بداية فترة القيد الحالية، وهم محمود الجابري، حارس مصر للتأمين، ومحمد أبو علي، حارس كوم حماده وبدر والدخان، ومصطفى سالم ريشه مدافع الشمس، ومؤمن قصري مهاجم صيد المحلة، وتجديد التعاقد مع أحمد قاسم ومصطفى كولا، وإسلام رمضان ظهير أيمن المالية، وأحمد يحي لاعب وسط ميت خاقان، ومحمود أنور براني ظهير أيسر الزمالك والإتصالات.