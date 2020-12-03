نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يصدم نجم الأهلي ويرفض ضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفضت اللجنة المعينة لإدارة الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، توصيات لجنة الكرة بالتعاقد مع أحمد الشيخ عقب استغناء الأهلى عنه، خلال الفترة الماضية.

وطلب أيمن يونس وأشرف قاسم أعضاء لجنة الكرة بالتعاقد مع أحمد الشيخ، خلال الفترة المقبلة في صفقة انتقال حر ليكون لاعبًا داخل القلعة البيضاء.

ورفضت اللجنة المعينة التعاقد مع أحمد الشيخ، بسبب هجوم اللاعب على الزمالك في وقت سابق حينما كان لاعبًا بالأهلي.

وهناك خلاف بين لجنة الكرة وإدارة نادي الزمالك، علي ضم أحمد الشيخ، خصوصًا في ظل تمسك الإدارة برأيها في رفض ضم اللاعب.

وفي سياق متصل، أعلن نادي الزمالك عن قائمة فريقه التي ستخوض الموسم المقبل في البطولات المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل – محمود جنش – محمد عواد.

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدى الونش – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثى – حازم إمام – محمد عبد الشافى – أحمد فتوح – عبد الله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد أشرف روقا – إمام عاشور – اسلام جابر – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقى – شيكابالا – محمد أوناجم – مصطفى فتحى – كريم بامبو.

خط الهجوم : مصطفى محمد – حميد أحداد – عمر السعيد.