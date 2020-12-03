طارق يحيى: باتشيكو ضيفًا على قناة الزمالك قريبًا

أعلن طارق يحيي، لاعب الزمالك السابق، استضافة قناة الزمالك، للمدير الفني البرتغالي جايمي ‏باتشيكو، عبر برنامج "زملكاوي" خلال الأيام المقبلة.‏

وقال طارق يحيي: "باتشيكو سيحدد الموعد المناسب للحلول ضيفًا على ‏برنامج زملكاوي والحديث عن جميع القضايا الخاصة بفريق الكرة ‏بالنادي".‏

وأضاف: "سأرحب بزميلي خالد الغندور لتقديم الحلقة برفقتي حال حضور ‏باتشيكو في أحد الأيام المخصصة لظهوري على الشاشة".

وفي سياق متصل، اجتمعت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي، مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لمناقشة كل الأمور الفنية للفريق في الموسم المقبل.

وناقشت لجنة الكرة مع المدير الفني احتياجات الفريق في الموسم الجديد، وترتيب كل الأوضاع الداخلية بالفريق وبعض الملفات الخاصة باللاعبين.

من جانبه، قال أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك: "باتشيكو سعيد بالتواجد في الزمالك، وأكدنا له دعمنا الكامل للجهاز الفني".