أيمن يونس: نسعى لتعديل عقود لاعبي الزمالك وتوفير العدل

شدد أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، على سعيه برفقة ‏أعضاء اللجنة على تعديل عقود اللاعبين بالتنسيق مع المستشار أحمد ‏البكري رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي.‏ وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على ‏شاشة قناة الزمالك: "نبحث تعديل عقود اللاعبين وتوفير العدل بينهم ‏وضمان بقائهم داخل النادي".‏ وطمأن يونس جماهير الزمالك على الأمور داخل صفوف فريق الكرة ‏بخصوص تجديد العقود واستمرار النجوم.‏ وأنهى: "هدفنا استقرار الفريق وعدم المساس بكيان فريق الكرة وبعناصره ‏الأساسية".‏

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