آرسنال يضرب رابيد فيينا النمساوي 3-0 في الشوط الأول في الدوري الأوروبي

انتهت احداث الشوط الاول بتقدم فريق ارسنال على منافسه رابيد فيينا النمساوي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الامارات ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

تقدم فريق ارسنال في الدقيقة الــ10 عن طريق الكسندر لاكازيت واضاف الثاني بابلو ماري في الدقيقة 18 وسجل الثالث ادوارد نيكيتاه في الدقيقة 44 من زمن المباراة . وحصل محمد النني على بطاقة صفراء في الدقيقة 42 .

وبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل الآتي:

إليكس رونارسون

سيدريك، ومصطفي، وبابلو ماري، وكولاسيناك

وميتلاند نيلز، ونيلسون، ومحمد النني

بيبي، ولاكازيت، ونيكتاه

ويدخل آرسنال مباراة اليوم بدون أي ضغوطات، بعدما حسم رسميا التأهل إلى دور الـ 32، من اليوربا ليج.

ويحتاج فريق آرسنال إلى نقطة وحيدة من أصل نقطتين، لحسم صدارة المجموعة الثانية لصالحة رسميا.

كما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلًا عن "ذا تايمز" بوجود مُقترح بتغيير نظام مسابقة دوري أبطال أوروبا، بدايةٍ من دور المجموعات، وذلك في عام 2024.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي سيُجرى محادثات هذا الأسبوع لإجراء إصلاحات جذرية لنظام دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة إن دور المجموعات سيكون كما هو 32، أو ربما يتم زيادة عدد الفرق لـ36 فريقًا، بحيث يكون هُناك 6 مجموعات مكونة من 6 فرق، يتأهل الأول والثاني مع أفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث.