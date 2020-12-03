أيمن يونس: باتشيكو مستمر مع الزمالك وله جميع الصلاحيات الفنية

قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، إن البرتغالي جايمي ‏باتشيكو، مستمر مع الفريق ولن يرحل.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك: "أعدنا شحن معنويات باتشيكو وباقي أعضاء ‏الجهاز الفني".‏

وواصل: "تم عرض 8 لاعبين على باتشيكو وهو له جميع الصلاحيات ‏في اختيار الأنسب للفريق من الناحية الفنية". ‏