أيمن يونس: باتشيكو وافق على صفقة أمير عادل .. وغاضب من انتشار ‏صورة توقيع العقود

قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، إن البرتغالي جايمي ‏باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، وافق على انضمام ‏أمير عادل وإتمام الصفقة.‏

وواصل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر ‏شاشة قناة الزمالك: "غاضب من تداول صورة التعاقد مع أمير عادل".‏

وأوضح: "نحن الزمالك ولا يصح تداول الصورة أثناء توقيع العقود، ‏ولكني أقدر حماس وحب أحمد عيد عبدالملك للزمالك".‏