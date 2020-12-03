نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل شبين يتعاقد مع لاعب قويسنا استعداداً للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الفريق الكروي الأول بغزل شبين على توقيع اللاعب أحمد سعد لطفي، جناح مهاجم أندية مليج والبداري وقويسنا السابق، لتدعيم صفوفة، قبل إنطلاق الموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

ويعد سعد من مواليد 1994 ولعب من قبل في صفوف أندية مليج والبدراي بأسيوط، وقويسنا، قبل التوقيع للغزل لمدة ثلاث مواسم، في صفقة إنتقال حر، في حضور الجهاز الفني، وإداري الفريق رضا سعيد.

وسبق للفريق الغزلاوي التعاقد مع أكثر من لاعب مؤخراً وهم، محمود الجابري، حارس مصر للتأمين، ومحمد أبو علي، حارس كوم حماده وبدر والدخان، ومصطفى سالم ريشه مدافع الشمس، ومؤمن قصري مهاجم صيد المحلة، وتجديد التعاقد مع أحمد قاسم ومصطفى كولا، وإسلام رمضان ظهير أيمن المالية، وأحمد يحي لاعب وسط ميت خاقان، ومحمود أنور براني ظهير أيسر الزمالك والإتصالات، وعلاء السعيد مهاجم صيد المحلة.