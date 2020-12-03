نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط فرجاني ساسي قبل التجديد للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر الإعلامي عمر ربيع ياسين أن فرجاني ساسي نجم الزمالك وضع شرطا من أجل التجديد لفريقه خلال الفترة المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين أن متوسط الميدان التونسي فرجاني ساسي طلب الحصول على 2 مليون و 250 ألف يورو سنويا من أجل التجديد لنادي الزمالك.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "حديث مسئولي الزمالك الحاليين بوجود أزمة مالية، وهناك مطالب لبعض اللاعبين، بالحصول على مستحقات مالية، والأندية لا تقف على أي لاعب، ومن الوارد رحيل أي لاعب مستقبلًا عن النادي الأبيض".

وأضاف: "فهل من الممكن أن يستفيد الزمالك من العروض المقدمة للتعاقد مع مصطفى محمد أو أحمد سيد زيزو، أو أشرف بنشرقي، وهناك فرجاني ساسي لو أراد عدم تجديد عقده، فهناك إمكانية لبيع عقده قبل يناير، بدلا من رحيله مجانًا".