سواريز يتعافى من كورونا
سيعود لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد للمباريات مطلع الأسبوع المقبل بعد أن أكد النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس أن فحص اللاعب القادم من أوروغواي جاء سلبيا لفيروس كورونا.
وكان اللاعب البالغ من العمر "33 عاما" أصيب بالعدوى الشهر الماضي أثناء اللعب مع منتخب بلاده وغاب عن انتصار أوروغواي على كولومبيا والهزيمة أمام البرازيل إضافة إلى آخر أربع مباريات لأتلتيكو.
وقال النادي في بيان : سيعود لويس سواريز لتدريبات الفريق الأول بعد أن جاء الفحص سلبيا.
وانضم سواريز إلى أتلتيكو من برشلونة في فترة الانتقالات الأخيرة وسجل خمسة أهداف في ست مباريات بالدوري الإسباني مع فريقه الجديد.
ويحتل فريق المدرب دييغو سيميوني، الذي يستضيف بلد الوليد يوم السبت قبل السفر إلى سالزبورغ لخوض مباراة مهمة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، المركز الثاني حاليا في الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة من تسع مباريات متأخرا بنقطة واحدة عن ريال سوسيداد المتصدر الذي لعب 11 مباراة.
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