كاسونجو: الدوري المصري الأفضل أفريقيًا .. والزمالك سبب انضمامي للمنتخب

قال الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم فريق الكرة السابق بنادي ‏الزمالك، إن الدوري المصري هو الأفضل على الإطلاق في القارة ‏الأفريقية.‏

وأضاف خلال تصريحات عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك:"راضٍ عما قدمته خلال مشواري في مصر سواء ‏مع الاتحاد أو الزمالك، ولكني حزين لخسارة دوري أبطال أفريقيا الجمعة ‏الماضي".‏

أكد كابونجو كاسونجو، مهاجم فريق الكرة السابق بنادي الزمالك، أنه ‏انضم لصفوف منتخب بلاده الكونغولي، من خلال تألقه مع الزمالك.‏ وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر شاشة قناة ‏الزمالك:"لعبت في الاتحاد وسجلت أهدافًا كثيرة ولكن لم يطلبني المدير ‏الفني لمنتخب الكونغو، ولكن الأمر اختلف كثيرًا في الزمالك فكان هو ‏بوابة انضمامي لمنتخب بلادي".‏ وأردف :" الزمالك نادٍ كبير ليس على مستوى مصر فحسب، بل في القارة ‏الأفريقية".‏