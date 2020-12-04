أكد الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أن إدارة النادي لم تستشره في مسألة إعارته لصفوف الوحدة السعودي والوداد المغربي.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "لم أكن أرغب في الاحتراف في الوحدة أو الوداد، ولكني احترمت رغبة إدارة الزمالك، رغم عدم استشارتها لي".
وواصل:" تعرضت للاضطهاد في الوداد المغربي، فإدارته لم تمنحني مستحقاتي المالية وتعاملوا معي بشكل سيئ للغاية".
واستطرد الكونغولي كابونجو كاسونجو، أنه لم يتدرب مع فريق الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة اعارته.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" قضيت 6 أشهر دون خوض أي مباراة مع الوداد ولم أتدريب".
و"كنت أجلس في الفندق، أتناول طعامي وأخلد للنوم".
واختتم :"هذه الفترة كانت سيئة جدًا في مشواري الكروي وتعرضت لظروف صعبة في المغرب وتأثرت بدنيًا وفنيًا بسبب تلك الفترة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كاسونجو: الزمالك لم يستشرني في إعارتي.. وتعرضت للاضطهاد في المغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.