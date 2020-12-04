كاسونجو : كنا أفضل من الأهلي في نهائي أفريقيا .. وتغيير مركزي سبب أدائي

أرجع كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أسباب عدم ظهوره بشكل مناسب في نهائي القرن أمام الأهلي، لعدم مشاركته في مركزه الأساسي.
وأوضح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:"أنا مهاجم ألعب في مركز رقم 9، وفوجئت بالدفع بي كجناح أيسر وهذا ليس مركزي ولا أجيد فيه".
وواصل:"جلست على دكة البدلاء كثيرًا وهذا أثر على مستواي كثيرًا، ولم ألمس الكرة في مباراة الأهلي سوى 3 مرات فقط".
وأردف :"تعرضت لانتقادات كبيرة بسبب مستواي في مباراة الأهلي، ولكن ماذا كانت تنتظر مني الجماهير وأنا أشارك في مركز جديد عليّ وأنا بعيد عن المشاركة في المباريات".
وأكمل : الفارس الأبيض كان أفضل من الأهلي على مدار مباراة نهائي القرن على لقب دوري أبطال أفريقيا ، كنا الأفضل والأخطر والأكثر استحواذًا ولكنه قانون كرة القدم وعلينا أن نحترمه، فليس الأفضل دائمًا يفوز".
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