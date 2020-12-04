كاسونجو : كنا أفضل من الأهلي في نهائي أفريقيا .. وتغيير مركزي سبب أدائي

أرجع كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أسباب عدم ظهوره بشكل ‏مناسب في نهائي القرن أمام الأهلي، لعدم مشاركته في مركزه الأساسي.‏

وأوضح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك:"أنا مهاجم ألعب في مركز رقم 9، وفوجئت بالدفع بي ‏كجناح أيسر وهذا ليس مركزي ولا أجيد فيه".‏

وواصل:"جلست على دكة البدلاء كثيرًا وهذا أثر على مستواي كثيرًا، ‏ولم ألمس الكرة في مباراة الأهلي سوى 3 مرات فقط".‏

وأردف :"تعرضت لانتقادات كبيرة بسبب مستواي في مباراة الأهلي، ولكن ‏ماذا كانت تنتظر مني الجماهير وأنا أشارك في مركز جديد عليّ وأنا ‏بعيد عن المشاركة في المباريات". ‏

وأكمل : الفارس الأبيض كان أفضل من الأهلي على مدار مباراة ‏نهائي القرن على لقب دوري أبطال أفريقيا ، كنا الأفضل والأخطر والأكثر استحواذًا ولكنه ‏قانون كرة القدم وعلينا أن نحترمه، فليس الأفضل دائمًا يفوز".‏