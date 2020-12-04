نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سواريز يتعافي من فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أتلتيكو مدريد عن تعافي مهاجمه لويس سواريز من فيروس كورونا (كوفيد 19)، بعدما جاءت نتيجة اختبار PCR الخاص به سلبية ليضع نفسه تحت إمرة مدربه دييغو سيموني ويلتحق بتدريبات الفريق الجمعة استعداداً لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني.

وبعد أسبوعين من الغياب والتدريب منفردا وعدم المشاركة في أربع مباريات لفريقه، تعافى المهاجم من الإصابة وقد يشارك في مباراة السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وسيعود للتدريبات الجمعة مع زملائه في التدريب الصباحي في المدينة الرياضية للفريق.

وخلال غياب سواريز، فاز أتلتيكو في مباراتين اثنتين بالليغا على برشلونة وفالنسيا بهدف وتعادل في اثنتين مع لوكوموتيف (0-0) وبايرن ميونخ (1-1) في دوري الأبطال.