أرسنال يقسو على رابيد النمساوي

أرسنال يقسو على رابيد النمساويواصل أرسنال الإنجليزي سلسلة انتصاراته ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه السهل 4 - 1 على ضيفه رابيد فيينا النمساوي يوم الخميس في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من منافسات المجموعة الثانية في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز مولده النرويجي 3 - صفر على ضيفه دوندالك الأيرلندي.

وواصل أرسنال، الذي ضمن صعوده لدور الـ32 في البطولة منذ الجولة الماضية، صدارته ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس التي خاضها بالمسابقة، في المباراة التي شهدت عودة الجماهير إلى المدرجات.

واحتل مولده المركز الثاني برصيد تسع نقاط، ليصبح قريبا للغاية من حجز بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة، في ظل ابتعاده بفارق ثلاث نقاط على رابيد فيينا، صاحب المركز الثالث، قبل لقائهما بالعاصمة النمساوية فيينا الأسبوع المقبل في الجولة الأخيرة.

وتواجد دوندالك في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، بعد خسارته كل لقاءاته التي خاضها في المجموعة حتى الآن.

وكالات