الجزائر تخطف لاعبا جديدا من المغرب

كما يواجه منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، اليوم الجمعة، فريق البنك الأهلي، في تمام الثالثة عصرًا على ملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية، ضمن استعدادات شباب الفراعنة، لبطولة شمال أفريقيا بتونس، والمؤهلة لكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.

وشهد مران المنتخب اليوم الخميس مشاركة ريتشارد رضا وصلاح رضا لاعبا فريق الرديف بنادي أودينيزي الإيطالي، ومن المنتظر أن يشاركا في جزء من مباراة البنك الأهلي الودية، للوقوف على مستواهما الفني، قبل انضمامها بشكل رسمي لقائمة الفراعنة التي ستخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا.

ومن المقرر أن يجرى منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين مسحة فيروس كورونا على لاعبى شباب الفراعنة يوم ١٠ ديسمبر الجارى استعدادا للمشاركة في بطولة شمال افريقيا في تونس.

وتطير بعثة شباب الفراعنة برئاسة الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية إلى تونس يوم ١٢ ديسمبر الجارى.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم وضع شرطًا أمام المنتخبات المشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا فى تونس، قبل الموافقة على زيادة القوائم إلى 30 لاعبًا، وهو أن يتحمل كل منتخب فاتورة تذاكر السفر والإقامة فى تونس، لأى لاعب يتم إصطحابه ضمن البعثة الرسمية للفريق من القائمة الإحتياطية، حيث يتحمل الكاف تكاليف استضافة 20 لاعبا فقط بحسب لائحة التصفيات .

وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا فى تونس خلال الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر الجاري، بمشاركة منتخبات تونس صاحبة الضيافة ومصر والمغرب وليبيا والجزائر، وتقام بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل منها المنتخبين صاحبا المركزين الأول والثاني فقط لنهائيات أمم أفريقيا للشباب فى موريتانيا .