نتائج الدوري الأوروبي .. آرسنال يهزم رابيد فيينا .. ونابولي يتعادل مع ألكمار

حقق فريق ارسنال الفوز على منافسه رابيد فيينا النمساوي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت علي ملعب الامارات ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

تقدم فريق أرسنال في الدقيقة الـ10 عن طريق الكسندر لاكازيت وأضاف الثاني بابلو ماري في الدقيقة 18 وسجل الثالث إدوارد نيكيتاه في الدقيقة 44 من زمن المباراة .

وفي الشوط الثاني سجل كويا كيتاغاوا لاعب فيينا هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 48 وسجل هدف ارسنال الرابع إيميل سميث روي في الدقيقة 66 من عمر اللقاء .

بهذه النتيجة يحتل فريق ارسنال المركز الاول في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة في حين يحتل فريق مولده النرويجي المركز الثاني برصيد 9 نقاط وجاء فريق رابيد فيينا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ويتذيل المجموعة فريق دوندالك بدون نقاط.

كما سقط فريق نابولى الإيطالى، في فخ التعادل الإيجابى 1-1 أمام مضيفه ألكمار الهولندي، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الخميس، على ستاد "أفاس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي حيث سجل البلجيكى دريس ميرتنيز هدف نابولى فى الدقيقة السادسة، وتعادل للفريق الهولندى المدافع برونو مارتينز إندى فى الدقيقة 54.

وفى نفس التوقيت، تعادل ريال سوسيداد مع ضيفه ريجيكا الكرواتى، بهدفين لكل منهما، على ملعب "أنويتا"، في المجموعة السادسة.

وجاءت باقي نتائج مباريات الدوري الأوروبي كالاتي: