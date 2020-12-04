الرياضة

أول رد من إنبي بشأن مفاوضات الأهلي لضم كريم فؤاد

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أحمد جودة - القاهرة - قال عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، إن صفقة انتقال كريم فؤاد إلى صفوف النادي الأهلي، خاصة بالتفاوض مع نجوم المستقبل لأن اللاعب إعارة من نادي النجوم.

وأكد عبدالناصر محمد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: " لن نفرط في كريم فؤاد للأهلي الموسم القادم ومتمسكين باستمرار إعارته مهما كانت الإغراءات".

وتابع: "لا نركز على الناحية المادية فقط ولكن نركز على الناحية الفنية ولا يوجد بديل قوي في صفوف الفريق للاعب حال رحيله".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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