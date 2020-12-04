إيهاب الكومي: سيراميكا كليوباترا يعمل باحترافية في ظل دعم النائب محمد أبو العينين.. فيديو

قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن طارق أبو العينين، نائب رئيس نادي سيراميكا وكليوباترا، ومعتز البطاوي المشرف على الكرة بالنادي، يشكلان خلية نحل مع إدارة التسويق بالنادي لحسم صفقات التدعيم للفريق في الدوري الممتاز.

وأضاف الكومي خلال تقديم برنامج ملعب البلد المذاع على قناة دوت الخليج، أن الاحترافية تتجلى في خطوات سيراميكا كليوباترا في ظل عدم الإعلان عن أي صفقة دون حسمها بصورة نهائية.

وهنأ الكومي المنظومة على الاحترافية المتبعة في ظل الدعم الكامل والثقة من النائب محمد أبو العينين، حتى يتم مد المنتخبات المصرية بلاعبين جدد، وإثراء المنافسة في الدوري الممتاز.

وختم أن الجماهير تنتظر سيراميكا كليوباترا، وكيف سيظهر الفريق في الدوري الممتاز، تحت قيادة المدرب الطموح هيثم شعبان.