ناجي: الحضري سيكون معجزة في التدريب .. والأهلي لا يحتاج للتعاقد مع حراس

علق أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة حاليًا ومدرب منتخب مصر سابقًا، على قرار اعتزال عصام الحضري، حارس الأهلي ومنتخب مصر سابقًا.

‎وقال أحمد ناجي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": ": قرار اعتزال الحضري جاء في توقيت مناسب له".

‎وعن تجربة عصام الحضري كمدربًا لحراس المرمى، أكد أن سيكون معجزة كمدربًا لحراس المرمى.

وتحدث أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى نادي سموحة حاليًا ومدرب منتخب مصر سابقًا، على حاجة النادي الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد بعد رحيل شريف إكرامي إلى صفوف نادي بيراميدز بعد نهاية عقده مع النادي.

‎وقال أحمد ناجي لقناة "النهار": "الأهلي ليس في حاجة للتعاقد مع حراس مرمي جدد".

‎وأوضح: "الأهلي يمتلك حراس على أعلى مستوى سواء محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير إضافة لامتلاكه مواهب قوية في قطاع الناشئين".

وقد أكد تقرير تونسي، اليوم الأحد، أن إدارة النجم الساحلي التونسي استقرت على تعيين عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، مدربا لـحراس مرمى ليتوال.