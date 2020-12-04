إكرامي: مستوى شريف لا يقل عن أي حارس في العالم .. والشناوي الأفضل في مصر حاليا.. فيديو

وأضاف اكرامي الشحات ، أن الخطيب لن يخلد في رئاسة النادي الأهلي وسنظل أصدقاء.

وأشار إلى أن أحسن حارس مرمى فى مصر حاليًا هو محمد الشناوي حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر، وفى التاريخ المصري إكرامى الشحات. وأردف أنه تقاضى ألف جنيه أجر الفيلم الذى جسد فيه شخصيته كابتن اكرامى مع الفنان القديم فريد شوقى وعادل إمام والراحلة كريمة مختار، وتابع: "محدش يقر يزايد على حبى للنادى الأهلى ولا على محمود الخطيب.. ولا يوجد أى شخص يتصيد لأى أخطأ".

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