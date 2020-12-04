لجمهور الزمالك.. مرتضى منصور: النزول لمظاهرات لن يفيدنا ونريد أن يسمعنا فخامة الرئيس

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق أن قضية القلعة البيضاء مع من يحاولون إسقاط النادي فيما وصفه بـ"مؤامرة" عبر بيان نشره منذ لحظات.

وكتب مرتضي منصور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا علي ما حدث من مؤامرة ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته المنتخب والشرعي ذلك لن يفيد قضيتنا فقضيتنا عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم".

وتابع: "لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية فإذا كنا على حق ينصفنا وإن كنا على باطل يحاكمنا. وأخيرا لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي جزء من الفوضى في مصر".

وأضاف: "وغدًا الجمعه رسالتى بالصوت والصورة ستكون موجهه لفخامة رئيس الجمهورية سأحكى له بالمستندات المؤامرة الكبرى على واحد من أكبر الأندية في أفريقيا وعلي رئيسه وأنتظر حكمه العادل بعد حكم الله الذي نخشاه وحده فهو الحق".