عمر ربيع ياسين: أمير عادل تحت الاختبار في الزمالك وبند يتيح فسخ تعاقده

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن نادي الزمالك أعلن ضم أمير عادل أو ألكساندر ياكوبسن، اللاعب المصري – الدنماركي في صفقة انتقال حر، ليصبح ثاني صفقات الفريق الصيفية بعد التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن.
وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار أن أمير عادل انضم إلى الزمالك لمدة 4 مواسم، بعد انتهاء تجربته مع نادي سارسبورج النرويجي".
وتابع: "ووقّع اللاعب على العقود بشكل رسمي في إطار سعي لجنة الكرة بقيادة أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي لتدعيم صفوف الفريق الكروي استعدادا للموسم الجديد".
وأوضح: "هناك بند وضعه مسؤولو الزمالك في التعاقد مع اللاعب يتيح لهم فسخه في حالة فشل اللاعب في اقناع البرتغالي باتشكيو المدير الفني للفريق، أي ان اللاعب سيخضع لفترة اختبار بناء عليه ستحسم مصيره مع الزمالك".
وأتم: "بدأ أمير عادل مسيرته فى صفوف قطاع الناشئين بنادى لينجبي الدنماركي ثم انضم لفريق الشباب بكوبنهاجن ومنه إلى فريق الشباب بآيندهوفن، ولقبوه بـ"رونالدينيو المصرى"، ثم فالكينبرج السويدي ثم رحل إلى فيبورج الدنماركي، ومنه الي نورشوبينج السويدي ثم انضم إلى كالمار السويدي معارًا، ومنه الي ساريسبورج النرويجي".
تواجد أمير عادل أو "ألكسندر ياكوبسن"، صاحب الجنسيتين المصرية والدنماركية، المنضم الزمالك مؤخرا في مقر القلعة البيضاء اليوم بعد الانتقال للفريق لمدة أربعة مواسم.
وعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي الأبيض اليوم واللجنة المؤقتة لإدارة شئون القلعة البيضاء.
وكان اللاعب وقع على العقود رسميا في جلسة مع عبد الحليم علي مدير الكرة بالقلعة البيضاء.
ولم تكلف الصفقة الزمالك أي تكاليف مالية سوى راتب اللاعب في ظل عدم ارتباط اللاعب بتعاقد مع أي نادٍ.
ويبلغ أمير عادل من العمر 26 عامًا، لاسيما وأنه من مواليد شهر مارس عام 1994، وتعتبر آخر محطاته مع نادي ساربسبورغ 08 النرويجي.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي باتشيكو رحب باتمام التعاقد مع اللاعب في الفترة الحالية ومن المقرر أن ينتظم أمير عادل في التدريبات يوم السبت المقبل.
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