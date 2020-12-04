ردا على منتقديه.. إكرامي: شريف حارس عملاق والأفضل بكأس العالم في الإمارات.. فيديو

أحرج إكرامي الشحات حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ، الإعلامي وائل الابراشي وذك عند سؤاله عن شريف ابنه حارس مرمى فريق بيراميدز حاليا.

ووجه الإعلامي وائل الإبراشي سؤال إلي إكرامي وذلك خلال استضافته على القناة الأولى مع الاعلامية نجوى ابراهيم قائلا: "بتتضايق وبتزعل أن الناس تقول شريف إكرامي مش عملاق وأن ابن الوز مش عوام، وبيعلب علشان أبوه".

ليرد إكرامي الشحات: "ليه بتقول كده، ومين قال إن شريف مش حارس عملاق، ابني خد أفضل حارس مرمي في كأس العالم بالإمارات، والإعلاميين والصحفيين بتهاجمه علشان هو ابن إكرامي".

وفى سياق آخر قال إكرامي الشحات، إنه كان يلعب المباريات بحماس شديد، لافتًا إلى أنه تسبب في إصابة جمال عبد الحميد وأحد لاعبي المحلة.