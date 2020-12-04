نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز ينفي سعيه لإفساد صفقات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، فكرة سعي ناديه لإفساد صفقات النادي الأهلي، مطلقًا.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن نادي بيراميدز لم يفكر إطلاقا في الدخول في أي صفقة لقطع الطريق على النادي الأهلي للتعاقد معها، مشيرا إلى أن النادي السماوي أنهى كل شيء فيما يخص صفقة الحصول على خدمات رمضان صبحي، بعد التأكد من خروج اللاعب من النادي الأهلي.

وأشار إلى أن بعد خروج رمضان صبحي من النادي الأهلي، بدأ بيراميدز في التفاوض مع إدارة نادي هيدرسفيلد الإنجليزي من أجل ضم اللاعب.

وكشف أن فشل الصفقة التبادلية مع النادي الأهلي بإنتقال أحمد الشيخ مقابل محمد فاروق، يعد أمرًا طبيعيًا في سوق الإنتقالات، مؤكدا أنه ليس كل اللاعبين الذين يرغب بيراميدز في التعاقد معهم يتم الأمر بنجاح.