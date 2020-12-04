إعلامي تونسي: مرض والدة عصام الحضري يؤجل انضمامه لـ النجم الساحلي

كشف الإعلامي التونسي محمد هيدي، سبب تأخر إعلان النجم الساحلي عن التعاقد مع عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، كمدرب لـ حراس مرمى الفريق.

وأعلن النجم الساحلي خلال الأيام القليلة الماضية، عن تشكيل الجهاز الفني للفريق، باستثتاء عصام الحضري، وهو ما أثار الجدل.

وقال محمد هيدي في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": النجم الساحلي أنهى اتفاقه مع عصام الحضري على تدريب حراس مرمى الفريق، والأمر محسوم".

وتابع هيدي:" كان من المقرر سفر الحضري إلى تونس خلال الأيام الماضية لتوقيع العقود، لكن مرض والدته، تسبب في تأجيل سفره".

وواصل:" النجم الساحلي لن يعلن رسميا عن التعاقد مع عصام الحضري، إلا بعد وصوله إلى تونس وتوقيع العقود".