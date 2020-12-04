تعرف على قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، والتي سحبت أمس الخميس في مدينة نيون السويسرية، عن مباراتين من العيار الثقيل تجمع الأولى منتخب إيطاليا مع منتخب إسبانيا والثانية منتخب فرنسا مع منتخب بلجيكا.
وتقام مواجهة نصف النهائي الأولى بين منتخب إيطاليا ومنتخب إسبانيا يوم 6 أكتوبر 2021، والمواجهة الثانية بين منتخب بلجيكا ومنتخب فرنسا في اليوم التالي.
وكالات
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