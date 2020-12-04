اتحاد الكرة يخاطب الإسماعيلي لإنهاء أزمة النجوم ويلوح بإيقاف القيد

خاطب اتحاد الكرة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي من أجل إنهاء أزمة نادى نجوم المستقبل بعد رفض طعن الدراويش أمام المحكمة الرياضية الدولية بشأن اللاعب ابراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى.

كان النادى الإسماعيلى قدم طعنًا للمحكمة الرياضية الدولية ضد قرار تغريمه 20 مليون جنيه فى أزمة اللاعب إبراهيم حسن، وتقدم المحامى السويسرى المكلف من الدراويش بإجراءات الطعن بناءً على تكليف من نصر عزام المحامى الدولى الذى كلفته إدارة الدراويش بالدفاع عن حقوق الإسماعيلى فى هذا الملف .

وهدد اتحاد الكرة مسؤولى قلعة الدراويش باللجوء إلى إيقاف قيد الاسماعيلي حال عدم حل الأزمة مع نظرائهم في نادى نجوم المستقبل.

وخاطب نادى نجوم المستقبل اتحاد الكرة لإيقاف قيد النادي الاسماعيلي لحين سداد الغرامة الموقعة عليه وتقدر بـ 20 مليون جنيه، وتلقى اتحاد الكرة والنادى الإسماعيلى إخطارًا من المحكمة الرياضية الدولية، يفيد برفض الطعن المقدم من الإسماعيلى ضد نادى نجوم المستقبل، بعد تغريم الدراويش 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى والإسماعيلى والزمالك السابق.

فيما سادت حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، بعد قرار المحكمة الدولية الرياضية بتغريم النادى 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز، لصالح نادى نجوم المستقبل، لاسيما أن بعض أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلى يرفضون تحمل خزينة النادى قيمة العقوبة، مطالبين إبراهيم عثمان بتحمل الغرامة المالية، خاصة أنه كان صاحب قرار بيع اللاعب، فيما اشترط باقى أعضاء المجلس الحصول على موافقة مكتوبة من إدارة نادى النجوم قبل بيع اللاعب.

وفى وقت سابق أصدرت لجنة شؤون اللاعبين فى اتحاد الكرة قرارا بأحقية النجوم فى 2.5 مليون جنيه، و500 ألف دولار، كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائى المبرم فى عقد ثلاثى بين اللاعب والنجوم والإسماعيلى إبان انتقال اللاعب للدراويش، تضمن طعن نادى النجوم رفض الحصول على المبلغ الذى حددته لجنة شئون اللاعبين وهو 12 مليون جنيه، وأحقيته فى الحصول على مبلغ أكبر من ذلك.

ولعب إبراهيم حسن فى نادى النجوم قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلى فى 2013 ومنه إلى الزمالك مطلع موسم 2018 – 2019.