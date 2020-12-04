التمسك بـ مصطفى محمد أهمها.. عبداللطيف الدوماني يطرح روشتة إنقاذ الزمالك

وضع عبداللطيف الدوماني نجم نادي الزمالك السابق روشتة إنقاذ للفارس الأبيض بعد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه خلال الفترة القادمة.

كانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي قررت ايقاف مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وإحالته إلى النيابة العامة لوجود مخالفات مالية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه برئاسة المستشار أحمد البكرى رئيس محكمة الاستئناف.

قال عبد اللطيف الدوماني فى تصريحات خاصة لصدى البلد: روشتة الإنقاذ تشمل ٦ نقاط

أولا الحفاظ على فريق الكرة مع تدعيمات قليلة فى بعض المراكز والتعاقد مع لاعبين من نوعية السوبر.

تابع : ثانيا تعديل عقود للاعبين التى لا تتناسب عقودهم مع عطائهم داخل الملعب.

ثالثا فصل اللاعبين فى صفوف الفريق الأول والجهاز الفني عن وسائل الاعلام المقروء والمرئية والسوشيا ميديا.

رابع المقترحات ضرورة تمسك اللجنة الفنية بنادى الزمالك بضرورة استكمال مصطفي محمد مهاجم الفريق وقيادة الفارس الأبيض خلال الفترة القادمة.

خامس الأطروحات تشمل ضرورة التجديد من الان للاعبين التى سوف تنتهي عقودهم خلال الموسم القادم.

آخر المقترحات تتضمن ضرورة الاهتمام من جانب اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الزمالك بباقي اللعبات والتصدي بعنف لأي أحد يعرقل المسيرة.

يذكر أن المستشار مرتضى منصور أصدر بيانا مساء أمس الخميس جاء على النحو التالي:

إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا علي ما حدث من مؤامرة ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته المنتخب والشرعي ذلك لن يفيد قضيتنا.

فقضيتنا عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم.

لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية فإذا كنا على حق ينصفنا وإن كنا على باطل يحاكمنا.

وأخيرا لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي جزء من الفوضى في مصر .

والجمعه ستكون رسالتى بالصوت والصورة ستكون موجهه لفخامة رئيس الجمهورية سأحكى له بالمستندات المؤامرة الكبرى على واحد من أكبر الأندية في أفريقيا وعلي رئيسه وأنتظر حكمه العادل بعد حكم الله الذي نخشاه وحده فهو الحق.